Turkcell Süper Kupa’da dev derbi: Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (AA)

"TRABZONSPOR'UN GEÇEN SENEDEN YÜKSELEN BİR PERFORMANSI VAR"

Trabzonspor'un gösterdiği performansın çok değerli olduğunu vurgulayan Buruk, şunları kaydetti:

"Ne kadar çok takım yarışın içerisinde olursa, bir teknik adam olarak o kadar ben mutlu olurum. Trabzonspor'un geçen seneden yükselen bir performansı var. Bir futbol adamı olarak mutlu oluyorum. Bu bir yarış. Yarışta da birbirinizle rakipsiniz. Rakibinizi geçmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Maçlarını seyrederken puan kaybetmesini istiyorsunuz. Bu sert yarışta önümüzde çok fazla yol var. Beşiktaş uzak gözükse de sonuçta bu futbol. Samsunspor ve Beşiktaş da hala bu yarışın içerisinde. Galatasaray olarak bu dönemde taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Güçlü olmamız gereken bir zamandan geçiyoruz. Lig ve Avrupa maçlarımız var. Kaosa ihtiyacımız yok. Bu başarıyı birlikte götürebilmek için birbirimize sıkı sıkıya bağlanmalıyız. Çok önemli bir aydayız. Birlikte olmaya çok ihtiyacımız var."

Transfer döneminin çok zor olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Transfer, dışarıdan kolay gözüküyor. Sanki her istediğimiz oyuncuyu alabiliriz gibi gözükür ama burada çok detay var. Çok önemli bir takımdayız. Getireceğimiz oyuncuların kaliteli olması lazım. Çok fazla deneme şansımız olmuyor. Özellikle transferde geçtiğimiz yaz 5 oyuncu aldık. Direkt kadromuzda oynayabilecek oyuncuları tercih ettik. Bu transfer döneminde de bunu istiyoruz. Önemli bir kadroya sahibiz. Kadroya ekleyeceğimiz oyuncular var. Hiç bilemediğiniz süreçlerden geçiyorsunuz. Bir anda 8-9 oyuncu kadromuzdan eksildi. Bu bize ders oldu. Bu süreçleri atlatmak zor oluyor. Hem Avrupa'da hem ligde devam edecek bir takım olmak istiyoruz. Bu süreçte kadromuzu koruyarak, bize katkı sağlayacak oyuncuları almak istiyoruz. Berkan Kutlu, bize veda etti. Ona teşekkür etmek istiyorum. Şampiyonluklarda önemli rol oynadı. Yusuf Demir ile de konuştuk. Onunla da yollarımızı ayırma kararı verdik." dedi.

Türk futbolunda şiddetin arttığını dile getiren Okan Buruk, "Burada bizim de hatalarımız var. Kendi hatalarımı da kabul ediyorum. İnsanların birbirine olan kinini nasıl ortadan kaldırabiliriz diye düşünmeliyiz. Sosyal medya yüzünden statlarda yaşanan şiddetin önüne geçemiyoruz. Ortamı sakinleştirmek için şansımız var. Futbol, çok önemli. Herkes, futbol üzerinden hayatını konuşuyor. Gündemi bu yüzden sadece futbol oluşturuyor. Bunun sebebi de futbolun çok sevilmesi. Bunun için çaba sarf etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.