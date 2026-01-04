Turkcell Süper Kupa’da dev derbi: Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Trabzonspor’un teknik direktörleri ve kaptanları, düzenlenen basın toplantısına katıldı. İki teknik direktör de maç öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Gaziantep Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep'te bulundukları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Bizim için Süper Kupa önemli ve değerli. Galatasaray olarak daha önce bu kupayı defalarca kazandık. Üstüne çalıştığımız her kupa önemli. İki takım, bu dönem zor zamanlar geçiriyor. Afrika Uluslar Kupası'nda olan oyuncularımız var. Ligdeki tempo nedeniyle de çok fazla maç trafiği var. Sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zaman zaman zorlanıyoruz. Bu durum Trabzonspor için de geçerli. Çok iyi iki takım mücadele edecek. Çok başarılı bir teknik adamla, başarılı bir sezon geçiren bir Trabzonspor var. Bizim de hem Avrupa'da hem de Türkiye'de hedeflerimiz var. Umarım sakatlıkların olmadığı, oyunun güzel olduğu bir maç olur." ifadelerini kullandı.
"ELİMİZDEKİ EN İYİ OYUNCULARLA SAHAYA ÇIKACAĞIZ"
Kamp yapamadıklarını anlatan Buruk, "Birkaç antrenman yaptık. Oyuncularımız, biraz dinlendi. Çok yoğun bir tempodan çıktılar ve biraz dinlendiler. Bir hazırlık süreci olmadı. Bir kamp dönemi geçirsek, ilerleyen dönem için daha iyi olabilirdi. Sakatlıklar da bizi zorluyor. Bizim Avrupa ve lig maçlarımız başlayacak. Buralara sakatlık olmadan girmek önemli. O döneme hazırlanıp girmek daha iyi olabilirdi. Bu organizasyona da hazırlık maçı gibi bakıyoruz. Aynı zamanda bu maçlara ciddi bir şekilde de bakıyoruz. Elimizdeki en iyi oyuncularla sahaya çıkacağız. Bir taraftan da ligde kazandığımız tempoyu devam ettirmeye çalışacağız. Oyun içerisinde değişiklikler yapacağız. En önemli şey, sakatlık olmadan bu dönemi geçirmek." diye konuştu.
"TRABZONSPOR'UN GEÇEN SENEDEN YÜKSELEN BİR PERFORMANSI VAR"
Trabzonspor'un gösterdiği performansın çok değerli olduğunu vurgulayan Buruk, şunları kaydetti:
"Ne kadar çok takım yarışın içerisinde olursa, bir teknik adam olarak o kadar ben mutlu olurum. Trabzonspor'un geçen seneden yükselen bir performansı var. Bir futbol adamı olarak mutlu oluyorum. Bu bir yarış. Yarışta da birbirinizle rakipsiniz. Rakibinizi geçmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Maçlarını seyrederken puan kaybetmesini istiyorsunuz. Bu sert yarışta önümüzde çok fazla yol var. Beşiktaş uzak gözükse de sonuçta bu futbol. Samsunspor ve Beşiktaş da hala bu yarışın içerisinde. Galatasaray olarak bu dönemde taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Güçlü olmamız gereken bir zamandan geçiyoruz. Lig ve Avrupa maçlarımız var. Kaosa ihtiyacımız yok. Bu başarıyı birlikte götürebilmek için birbirimize sıkı sıkıya bağlanmalıyız. Çok önemli bir aydayız. Birlikte olmaya çok ihtiyacımız var."
Transfer döneminin çok zor olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Transfer, dışarıdan kolay gözüküyor. Sanki her istediğimiz oyuncuyu alabiliriz gibi gözükür ama burada çok detay var. Çok önemli bir takımdayız. Getireceğimiz oyuncuların kaliteli olması lazım. Çok fazla deneme şansımız olmuyor. Özellikle transferde geçtiğimiz yaz 5 oyuncu aldık. Direkt kadromuzda oynayabilecek oyuncuları tercih ettik. Bu transfer döneminde de bunu istiyoruz. Önemli bir kadroya sahibiz. Kadroya ekleyeceğimiz oyuncular var. Hiç bilemediğiniz süreçlerden geçiyorsunuz. Bir anda 8-9 oyuncu kadromuzdan eksildi. Bu bize ders oldu. Bu süreçleri atlatmak zor oluyor. Hem Avrupa'da hem ligde devam edecek bir takım olmak istiyoruz. Bu süreçte kadromuzu koruyarak, bize katkı sağlayacak oyuncuları almak istiyoruz. Berkan Kutlu, bize veda etti. Ona teşekkür etmek istiyorum. Şampiyonluklarda önemli rol oynadı. Yusuf Demir ile de konuştuk. Onunla da yollarımızı ayırma kararı verdik." dedi.
Türk futbolunda şiddetin arttığını dile getiren Okan Buruk, "Burada bizim de hatalarımız var. Kendi hatalarımı da kabul ediyorum. İnsanların birbirine olan kinini nasıl ortadan kaldırabiliriz diye düşünmeliyiz. Sosyal medya yüzünden statlarda yaşanan şiddetin önüne geçemiyoruz. Ortamı sakinleştirmek için şansımız var. Futbol, çok önemli. Herkes, futbol üzerinden hayatını konuşuyor. Gündemi bu yüzden sadece futbol oluşturuyor. Bunun sebebi de futbolun çok sevilmesi. Bunun için çaba sarf etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.
ICARDİ: "YARIN BÜYÜK BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIMIZIN FARKINDAYIZ"
Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Mauro Icardi, takım olarak bir kupa daha kazanmak istediklerini aktararak, "Bu maç bizim için çok önemli. Çok fazla maç oynuyoruz. Bu maça da adapte olmamız gerekiyor. Finalde olmak için yarın kazanmamız lazım. Hazırlıklarımızı yaptık. Yarın büyük bir rakibe karşı oynayacağımızın farkındayız." dedi.
Icardi, zor bir sakatlık atlattığını dile getirerek, "İyi bir şekilde döndüm. 7-8 ay içerisinde en iyi halimle dönmeye çalıştım. Sağlık ekibi ve teknik ekip, bana çok destek oldu. Dakikalar almaya başladım. Şu anda çok daha iyi durumdayım." şeklinde konuştu.
Arjantinli yıldız, Gheorghe Hagi'yi geçerek kulüp tarihinde Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı oyuncu olmasıyla ilgili ise "Hagi, Galatasaray ailesi için önemli bir kişi. Bir döneme imzasını atmış birisi. Bu rekoru kırmak çok büyük bir onurdu. İlerde gelecek oyuncular da benim rekorumu kıracak. Futbolun güzelliği bu. Ben, bu hikayenin bir parçası olduğum için çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.
"KARŞIMIZDA DA ÇOK İYİ BİR TEKNİK ADAM VE KADRO VAR"
Gaziantep Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında maçla ilgili açıklamada bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, birçok oyuncudan eksik bir şekilde Gaziantep'e geldiklerini aktararak, "3 oyuncunun durumu belli değil. Trabzonspor olarak oynayacağımız her maç bizim için çok değerli. Kimle oynarsak oynayalım, yarın kazanmak için oynayacak bir Trabzonspor olacak. Zor bir maç olacak. Yarınki maçtan beklentim, sakatlık olmaması. Önümüzde lig maçları var. Karşımızda da çok iyi bir teknik adam ve kadro var. Dünyada her takımı zora sokacak oyuncuları var. Duygu olarak ne durumda olursak olalım, çalıştığımızı sahada görmek istiyorum. Pes etmeden bunu yapmamızı istiyorum." ifadelerini kullandı.
Süper Kupa takvimi sebebiyle kamp yapamadıklarını aktaran 48 yaşındaki teknik adam, "Geçen senenin başarılı takımlarından biri olarak ödüllendirilmemiz gerekiyordu ama cezalandırıldık. Dinlenmeden sonra en uygun fiziksel antrenmanla birkaç günü yoğun geçirdik. Galatasaray maçı için mevcut oyuncularımızla en uygun 11'i bulmaya çalıştık. Neler yapabileceğimize çalıştık." şeklinde konuştu.
"İYİ BİR OYUNCUYU ALIRKEN BELİRLİ MALİYETLER ÖDEMEK ZORUNDAYIZ"
Sezon başındaki kadro yapılanmasıyla ilgili konuşan Tekke, şunları kaydetti:
"Teknik adam olarak sorunları ön görmekte bir problem yok. Koşulların oluşması, mali yapılar, oyuncuların istekleri, futbolcuların uygunluğu gibi bir sürü neden var. Sezon başında ortaya koyduğumuz bir kadro var. Benim istediğim her oyuncuyu alamıyoruz. İyi bir oyuncuyu alırken belirli maliyetler ödemek zorundayız. O güçte değiliz şu anda. Normalde devre arasında bizimle olması gereken oyuncular vardı. Bazen beğendiğimiz oyuncu bizi beğenmiyor. Benim de birçok kriterim var. Transfer edeceğim oyuncular, ahlaki açıdan kulübüme uygun olmak zorunda. Bunları kısa zamanda bulmak kolay değil. Her istediğimiz olacak diye bir şey yok. Bizim insanımız, futbolu seviyor. Dünyada da bizim futbolumuza bir bakış açısı var. Aşağılarda görüyorlar. Çünkü futbolu konuşmuyoruz. Gerçek olan bu. Türkiye'ye istediğiniz maliyetlerde istediğiniz kalitedeki oyuncuları almak mümkün değil. Bu ülke futbolunun gerçeği. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bizden daha fazla para harcayabiliyor."
Bir dönem takım olarak sıkıntı yaşadıklarını aktaran Tekke, "Galatasaray da bir dönem sıkıntı yaşadı. Olabiliyor. Kadro genişliği biraz bizde sıkıntıydı. 1-2 oyuncu eksik kaldığında zor bir durumda kalacağımızı söylerdim. Değiştiremeyeceğim şeylerle ilgilenmiyorum. Sakatlıklar olur. Başka oyuncular var. Bir gol atarsın hayatın değişir. Bu oyun böyle. Eğer kadrodaysan genç veya yaşlı olmuşsun fark etmez. Ben, oyuncularıma güveniyorum." diye konuştu.
Bazı durumlara üzüldüğünü aktaran Tekke, "Mağlup olduğumuzda deli oluyorum. Yaptığımız iş, insanlığı kurtarmıyor. Bir oyun oynuyoruz. İnsanlar, açlıktan ölüyor. Savaşlar var. Bu soğukta aç bir şekilde ölen insanlar var. Biz, insanların bu oyundan keyif almasını sağlamalıyız. Tribünde birinin başkasına küfür etmesi kabul edilebilir bir şey değil. Biri muhakkak kaybedecek. İnsanları mutlu etmek için bu işi yapıyoruz. Biz insanız. İnsanlar hata yapar. Birbirimize saygılı olalım. Bu ülkenin çok özel değerleri var. Okan (Buruk) hoca 3 sene üst üste şampiyon oldu. 2 maç kötü gidince eleştiriliyor. Teknik direktörlük, basit bir iş değil. Ben bu süreçte 10 kilo verdim." değerlendirmesinde bulundu.
Bu sözlerin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Hocam ben teknik direktör olduktan sonra kilo aldım." demesi salonda gülüşmelere sebep oldu.
NWAKAEME: "MAÇI KAZANIP FİNALE ÇIKMAK İSTİYORUZ"
Bordo-mavili futbolcu Anthony Nwakaeme, zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Eksik oyuncularımız var. Trabzonspor formasının sahada olması önemli. Yarın Trabzonspor formasını giyecek herkes çok iyi mücadele edecektir. Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi bu kupayı kazanmak. Trabzonspor, mücadele ettiği her organizasyonda kupa kazanmak ister. Maçı kazanıp finale çıkmak istiyoruz. Sonrasında da kupayı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Nijeryalı oyuncu, bir süredir takımla çalıştığını vurgulayarak, "Antrenmanlarıma devam ediyorum. Hocamız ve sağlık ekibimiz de bana yardımcı oluyor. Elbette yüzde yüz hazır değilim. Yine de hocamız bana şans verirse oynamak isterim. Dört gözle bu maçı bekliyorum." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzman ve Başöğretmenlik başvuruları başladı: Kimler başvurabilir, şartlar neler?
- KPSS’li KPSS’siz kamu alımı: İşçi, müfettiş, uzman alımı… Son gün 5 Ocak
- Prens dizisi 4. sezon için geri sayım başladı! Yeni sezon için ilk net açıklama
- Bu futbol topu testini %80 kişi geçemiyor! Farklı olanı bulabilir misin?
- MTV ödemesi yapacaklar dikkat: 2026 1. taksit için son gün ne zaman?
- Memura ve 4C'liye 4 formüllü zam tablosu: Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire...
- Lodos 85 km hızla vuracak: İstanbul dahil 14 ilde sarı alarm! Yeni haftaya dikkat
- MSÜ 2026 başvuruları ne zaman? Sınav tarihi ve tüm bilgiler
- Kendi elinizle saçınızı döküyor olabilirsiniz! Bu belirtiler varsa dikkat
- Pota altında derbi! Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Mutfaktaki gizli düşman! Yemeklerin tadını değil sağlığını bozuyor
- Herkes sakinleşmek için yapıyor! Gerçek daha farklıymış: Öfkeyi ikiye katlayan o hata