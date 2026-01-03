Turkcell Süper Kupa'da maçların hakemleri açıklandı!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.01.2026 14:48
5 Ocak Pazartesi ve 6 Ocak Salı günü oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 Yarı Final maçlarının hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
5 Ocak Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Cihan Aydın, 6 Ocak Salı günü oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasını ise Ali Şansalan yönetecek.
Her iki mücadele de saat 20.30'da başlayacak ve ATV ekranlarından izleyeciyle buluşacak.
İŞTE PROGRAM: