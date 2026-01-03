Anthony Musaba Fenerbahçe'de! 4.5 yıllık sözleşme imzalandı
Giriş: 03.01.2026 21:08 Güncelleme: 03.01.2026 21:15
Fenerbahçe, Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba'yla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Anthony Musaba'yı resmen açıkladı.
Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba'nın transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. TFF internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 25 yaşındaki futbolcunun lisansı bugün çıkarıldı.
Fenerbahçe, Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'nın 5.75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödedi.
Hollandalı kanat oyuncusu, Samsunspor formasıyla sahaya çıktığı 22 maçta 6 gol attı ve 3 kez asist katkısında bulundu.