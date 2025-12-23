Cerny Kadıköy’de fişi çekti! MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE 1-2 BEŞİKTAŞ

Fotoğraf (AA)

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadı'nda karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye "Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu" ilk 11'iyle çıktı.