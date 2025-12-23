Cerny Kadıköy'de fişi çekti! MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE 1-2 BEŞİKTAŞ
Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası’nda bu akşam nefes kesen bir derbi oynandı. Chobani Stadı’nda oynanan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti. Beşiktaş, Cerny’nin golüyle öne geçerken, 43. dakikada sahneye çıkan Asensio skora dengeyi getirdi. Uzatmalarda tekrardan sahneye çıkan Cerny, topu ağlarla buluşturarak takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. İşte mücadelede yaşananlar...
Ziraat Türkiye Kupası dev bir randevuya sahne oldu.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadı'nda karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil üstlendi.
Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye "Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu" ilk 11'iyle çıktı.
Konuk Beşiktaş ise "Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Jurasek, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Devrim Şahin, Abraham" 11'iyle sahada yer aldı.
Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Kartal'ın golleri 33 ve 90+1.dakikalarında Vaclav Cerny'den gelirken, sarı-lacivertlilerin tek golünü 43.dakikada penaltıdan Marco Asensio kaydetti.
Bu sonucun ardından Kartal, grubuna 3 puanla başlarken, Kanarya 0 puanda kaldı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Cerny'nin pasında sağdan ceza sahasına giren Rashica, yerden ceza sahası soluna ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Jurasek'in vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
18. dakikada Mert Müldür'ün derin pasına hareketlenen Szymanski, sağdan ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
33. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Abraham, sağdan atağa katılan Cerny'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazından yerden bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.
42. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 40. dakikada yaşanan pozisyonun ardından VAR uyarısıyla ekrana gelen hakem Oğuzhan Çakır, Tammy Abraham'ın Mert Müldür'e faul yaptığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.
43. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Asensio geldi. İspanyol futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skora eşitlik getirdi: 1-1.
45+1. dakikada Beşiktaş çok net fırsattan yararlanamadı. Cerny'nin soldan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Emirhan Topçu, kafayla Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
(İKİNCİ YARI)
54. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine ortasına hareketlenen Szymanski, soldan atağa katılan Levent Mercan'a topu aktardı. Levent'ten önce son anda araya giren Emirhan meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi önledi.
55. dakikada Beşiktaş üst üste 2 pozisyon buldu. İsmail Yüksek'in hatasında meşin yuvarlağı kapan Orkun Kökçü ceza yayı üzerinden sert vurdu, kaleci Tarık topu kornere gönderdi.
Kullanılan korner atışının ardından Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sol çaprazındaki Orkun Kökçü'de kaldı. Bu futbolcunun ortasında savunmanın arasından yükselen Emirhan kafayı vurdu, kaleci Tarık köşeye giden topu son anda kornere tokatladı.
58. dakikada Tarık Çetin bir kez daha gole izin vermedi. Cerny'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası içine ortasında Rashica vole vuruş denedi, kaleci Tarık son anda topu kornere çelmeyi başardı.
65. dakikada sol kanatta topla buluşan Asensio, rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne geldi. Bu futbolcunun pasında sağdan ceza sahasına giren Szymanski'nin yerden vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.
90+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Rashica'nın uzun pasında sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Cerny, ceza sahasına girip Oosterwolde'den sıyrıldı. Bu futbolcunun çaprazdan yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.
Siyah-beyazlı ekip deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
