TFF duyurdu! ZTK grup maçlarında VAR sistemi kullanılacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarında VAR sisteminin kullanılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TFF Yönetim Kurulu'nun 15.12.2025 tarih ve 62 sayılı toplantısında alınan kararla 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Değişen statüyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır."