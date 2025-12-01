Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları başlıyor
Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu yarın başlayacak. TFF’nin açıkladığı programa göre üç gün boyunca toplam 22 maç oynanacak.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu programı şöyle:
Yarın:
13.00 Muşspor-TÜMOSAN Konyaspor (Muş Şehir)
15.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor (Eryaman)
18.00 Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor (Çaykur Didi)
20.30 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Sakarya Atatürk)
3 Aralık Çarşamba:
13.00 Karacabey Belediyespor-Kocaelispor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
13.30 ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
13.30 Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol (BG Grup 4 Eylül)
13.30 İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK (Batıpark Adem Şahan)
13.30 Muğlaspor-Sipay Bodrum FK (Muğla Atatürk)
15.30 Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)
18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)
20.30 Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor (Papara Park)
4 Aralık Perşembe:
13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK (Yalova Atatürk)
13.30 Boluspor-Kahta 02 (Bolu Atatürk)
13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor (Fethiye İlçe)
15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Eryaman)
18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor (Silifke Şehir)
20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)