İşte Süper Kupa yarı final maçlarının stadyumları
İlk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor ile Fenerbahçe-Samsunspor eşleşti. Karşılaşmalar Gaziantep Stadı'nda ve ve Yeni Adana Stadı'nda oynanacak. Hangi maçın hangi stadyumda oynanacağı da gerçekleşen kura çekimi ile belli oldu.
Süper Kupa ilk kez yenilenen formatıyla düzenlenecek. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor'un mücadele edeceği Süper Kupa nefes kesecek.
Süper Kupa'da yarı final maçları 6-7 Ocak'ta Adana ve Gaziantep'te, final maçı ise 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
HANGİ MAÇ HANGİ ŞEHİRDE?
Yarı finalde Fenerbahçe - Samsunspor ve Galatasaray - Trabzonspor maçları oynanacak.
Hangi maçların hangi şehirde oynanacağı da çekilen kura ile belli oldu.
Fenerbahçe - Samsunspor maçı Adana'da Galatasaray - Trabzonspor maçı ise Gaziantep'te oynanacak.