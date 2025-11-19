Spor yazarları İspanya yorumu: Karizmalarını çizdik! Play-off’taki rakibimiz düşünsün

Millilerimizin beraberliğini spor yazarları değerlendirdi (AA)

FATİH DOĞAN - ONUR GECESİ

Skora göre yazı yazmayı tercih etmem… İspanya-Türkiye maçının sonucuna bakıp yazacak değiliz. Dünya Kupası yolunda, gruplarda bırakın maç kaybetmeyi tek gol yememiş, üstelik bizi kendi evimizde 6-0'la geçmiş İspanya'ya iki gol atıp yenmeye kalkışmak çok önemli bir başarı… Santrfor Deniz Gül'ün A Milli Takım tarihinde Recep Adanır'ın (Ocak 1954) ardından İspanya'ya deplasmanda gol atan ikinci oyuncu olmasının değeri kadar ekseriyette hakim olan "Bırakın gol atmayı 6-8 tane yemeyelim" kaygısını yıktı. Bu havayı Montella kendi destekledi. 11'in gediklisi 4-5 oyuncuyu sakat ve cezalı olduğu için oynatamayan Montella'nın, sarı kart görmesinler diye Arda ve Kenan'ı, belki de Uğurcan'ı oynatmaması "Bu maçı daha az önemsediği" algısını güçlendirdi. En kolay maçlarında, en stressiz zamanlarında bile 4-6-0'la oynayıp santrforsuz oyundan vazgeçmeyen İtalyan hocayı, 5-4-1'le sahaya çıkıp Barış'ın da orta sahaya çekildiği bir dizilişte Deniz'i ve golünü konuşmak önemli ve uzun bir konu. Bu sonucu daha çok Montella'ya mı yazmalıyız, kurtarışlarıyla kendi takımında bile oynamayan Altay, Deniz Gül ve Salih hatta Orkun başta olmak üzere İspanya'yı evinde sallayan, yüreklerini ortaya koyan futbolcularımıza mı? Pek karar veremedim. Bu maç gösterdi ki A Milli Takım'ın kadrosunda sadece A planı değil, B ve C planları da çıkaracak geniş, kaliteli kadro var. Milli Takım'ı hem mücadelelerinden hem de 2-2'lik sağlam başarıdan dolayı kutluyorum. Biz artık iki play-off maçını düşünelim…

MUSTAFA ÇULCU - TARİH YAZDIK

Her iki takım ilk maça ideal 11 ile çıkmıştı. Akşam ise İspanya 5, biz 8 eksikle sahadaydık. Lakin bizim daha yaşanacak senaryomuz var. Stratejik davranarak rotasyon yapmak zorundaydık ki öyle oldu. İspanya ceza sahamıza ilk gelişte golü buldu. Biz grupta İspanya'ya ilk golü atan takım olduk. Topu onlara bıraktık, 5-4-1 ile karşıladık. Santrforsuz oynamaya alışmış milli takımımızda Deniz'in beraberlik golü çok kıymetliydi.



Salih'in golü ise İspanya'ya soğuk duş etkisi yaşattı. Kalede Altay harikaydı. Orkun çok etkiliydi. Montella doğru zamanda akıllı ve doğru değişikliklerle resital yaptı. Milli takım bu beraberlikle Avrupa ve dünyada geceye damga vurdu, tarih yazdı. Alman hakem Felix Zwayer 44 yaşında UEFA Elit Kategori hakemi. Uluslararası anlamda iyi bir kariyeri var. Ancak 2005'te Bundesliga 2'de Robert Hoyzer olayında yardımcı hakemken 300 euro rüşvet aldığı iddiası ile 6 ay ceza almış bir handikapı da var.



Aynı zamanda Bundesliga da tartışmalı kararları olan bir figür. İlk yarıyı 6 faul, 1 sarı kartla geçti. Samet'e kontrolsüz giren Merino'ya, Zeki'ye kontrolsüz hareketinde Garcia'ya çıkmayan sarılar var. Uzatmalarda İspanya golü çıplak gözle açık ofsayt, iptal kararı doğru. Hakemi zorlayan pozisyon yoktu. 13 faul, 6 sarı kartla maçı tamamladı.

ZEKİ UZUNDURUKAN - İSPANYA'YA GÜNÜNÜ GÖSTERDİK!

İspanya'ya karşı evimizde ideal kadromuzla çıkıp fark yemiştik. Aynı İspanya'ya karşı bol rotasyon yaparak sahaya çıktık ve futbol dersi verdik! Montella'nın Bursa'daki Bulgaristan maçının 11'ine göre İspanya karşısına 8 değişiklikle birlikte çıkmasını çılgınlık olarak yorumlayanlar oldu. Hak vermemek elde değil. Ama şu da unutulmasın! İdeal kadrodan oluşan A Milli Takım, görevini yaptı. Play-Off'a kaldı. Bu ideal 11'in İspanya karşısında yıpranmaması lazımdı. Sakatlık ve cezalı duruma düşme riskleri vardı. Montella bu riskleri göze almayarak doğru olanı yaptı. Bizim için Dünya Kupası yolunda iki maç var artık. Yarı final ve final maçı. Kadroyu bu iki maça sakladık. Ayrıca arka planda yedek bekleyen muhteşem takımı da görmüş oldu Montella ve bizler...



Yedek ağırlıklı kadromuz olağanüstü bir futbol oynadı. İspanya'ya karşı nasıl mücadele edilir bizlere gösterdi. Geriye düşmemize rağmen turnuva boyunca hiç gol yemeyen İspanya'ya deplasmanda goller attık. Kaleci Altay maç boyunca 7 net kurtarış yaparak, Uğurcan Çakır'ın arkasında güçlü bir yedek olduğunu gösterdi. Bravo Altay! Porto'da top koşturan 21 yaşındaki Deniz Gül, gol perdemizi açtı. Çok iyi mücadele etti.



İkinci yarıda Barış Alper Yılmaz'ın muazzam röveşatasını Unai Simon müthiş çıkardı. İkinci yarının başında dalga dalga İspanya kalesine yüklendik. 54'te İspanya karşısında 2-1 öne geçtik. Gol yemeyen İspanya'da takır takır goller attık. Salih Özcan, Orkun'un asistinde topa net bir vuruş yaparak Unia Simon'u çaresiz bıraktı. La Cartuja de Sevilla tribünleri bir anda sus-pus oldu.



Öne geçtikten sonra İspanya baskısını artırdı. Çağlar ve Samet'in hatası İspanya'ya beraberlik golünü getirdi. Ah be Samet, orada böyle ıska mı olur! Barış Alper'in füzesi ile 3. gole çok yaklaştık. Unai Simon, bu bazukayı kurtarırken adeta elleri kopuyordu! İspanya karşısında hem de deplasmanda ikinci yarıda topla gol kaçırdık! Unai Simon kalesinde devleşti. Dünya Kupası elemelerinde evinde hiç kaybetmeyen İspanya'ya az daha yenilgiyi tattırıyorduk. Biraz şans yanımızda olsaydı, tarihi bir destan yazacaktık! Helal olsun size Bizim Çocuklar!

TURGAY DEMİR - ÖDLERİ PATLADI

Dünya devi İspanya karşısında Montella doğru isimlerle, doğru sistemi tercih edince yarım düzine gol yediğimiz ilk maçın şımarıklığıyla sahaya çıkan İspanyollar'a derslerini verdik. Kötü başladık ve bu çok normaldi. İki ay önce yarım düzine gol yediğiniz bir takıma karşı oynuyorsunuz ve o takım kendi sahasında (Dünya Kupası elemelerinde) hiç yenilmemiş, dahası bizim grupta gol bile yememiş… Başlarken ayaklarımız titredi ve karambolde golü yedik.



Buna rağmen biz bozulmadık ve İspanya'nın düzenini bozmak için mücadele ettik. Altay'ın nefis kurtarışlarıyla özgüven kazanan Bizim Çocuklar topa daha çok sahip olup, daha soğukkanlı oynamaya başladılar. İlk maçında, hem de İspanya'ya golünü atan genç santraforumuz Deniz, tarihe Recep Adanır'ın yanına adını yazdırırken şoke olma sırası İspanyollar'a gelmişti.

İkinci yarıya çok daha iyi başladık… Barış'ın bir rövaşatası var ki gol olsa yarın tüm Avrupa'da manşetleri süslerdi. Sonra bir de bazuka gönderdi Barış. İlk yarıda Altay bizi ayakta tutarken bu kez Simon rakibi maçta tuttu. Salih Özcan'ın golüyle biz havalara uçarken İspanya neye uğradığını şaşırmış bir halde skor kovalamaya başladı. Kazansak da grubumuzdaki durum değişmezdi ama çok acayip bir hava yapar, Play-off öncesi özgüven depolamış olurduk. İspanya'yı ve onlarla birlikte bundan sonraki rakiplerimizi fena korkuttuk. Korkmak ne kelime, ödleri patladı vesselam. Şimdilik bu da yeter.