A Milli Takım’da sakatlık şoku! Ümit Milli Takım’dan 2 isim kadroya çağrıldı
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan maçında sakatlanan A Millî Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İspanya karşılaşmasının aday kadrosundan çıkarıldı. Çalhanoğlu’nun yerine Ümit Millî Takım’dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek kadroya dahil edildi.
A Milli Takımımız, E Grubu'nun önemli karşılaşmasında Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicholas Walsh yönetti. Walsh'ın yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenirken, maçın dördüncü hakemi ise Donald Robertson oldu.
Maça üstün başlayan millilerimiz, oyunu kontrol eden taraf olarak birçok fırsat yakaladı.
16. dakikada sahneye çıkan kaptan Hakan Çalhanoğlu, kazanılan penaltıyı gole çevirerek Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda daha dengeli bir oyun ortaya koyan A Millî Takım, 83. dakikada Atanas Chernev'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca millilerimiz sahadan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak puanını 12'ye yükseltti ve İspanya maçı öncesi play-off biletini garantiledi.
HAKAN ÇALHANOĞLU SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARILDI
Maç sırasında sağ el bileğinden sakatlanan A Millî Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun durumu merak konusu olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yıldız futbolcunun son durumuna ilişkin resmi açıklamayı yaptı.
TFF'nin duyurusuna göre, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen millilerin 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile oynayacağı son karşılaşma öncesinde aday kadroda değişikliğe gidildi.
A MİLLİ TAKIM'DAN ÜMİT MİLLİ TAKIM'A TAKVİYE
E Grubu'nun 5. maçında Bulgaristan'a karşı forma giyen Çalhanoğlu, sağ el bileğindeki sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yerine ise Ümit Millî Takım'dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek A Millî Takım kadrosuna davet edildi.
