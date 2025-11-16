A Milli Takım’da sakatlık şoku! Ümit Milli Takım’dan 2 isim kadroya çağrıldı

Bir pozisyonda milli oyuncu Zeki Çelik (sağda) ile Bulgaristan oyuncusu Kiril Despodov (solda) mücadele etti

Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicholas Walsh yönetti. Walsh'ın yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenirken, maçın dördüncü hakemi ise Donald Robertson oldu.

Maça üstün başlayan millilerimiz, oyunu kontrol eden taraf olarak birçok fırsat yakaladı.

16. dakikada sahneye çıkan kaptan Hakan Çalhanoğlu, kazanılan penaltıyı gole çevirerek Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda daha dengeli bir oyun ortaya koyan A Millî Takım, 83. dakikada Atanas Chernev'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.