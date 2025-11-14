14 Kasım 2025, Cuma
Haberler Spor Haberleri Milli Takım'da sakatlık şoku! Emirhan Topçu kadrodan çıkarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2025 15:20 Güncelleme: 14.11.2025 15:35
A Milli Futbol Takımımız'da Bulgaristan ve İspanya maçı öncesinde sakatlık şoku yaşanıyor. Stoper Emirhan Topçu sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesinde aday kadroda zorunlu bir değişikliğe gidildi.

Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı ve futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu.

