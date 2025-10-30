ZTK CANLI | TCH Group Zonguldak Spor-Sipay Bodrum FK maçı

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda gözler bu kez Zonguldak'a çevriliyor. TCH Group Zonguldak Spor FK, taraftarının desteğini arkasına alarak Trendyol 1. Lig'in zirvesindeki ekiplerden biri olan Sipay Bodrum FK'yı konuk ediyor. Kupada ilerlemeyi hedefleyen kırmızı-lacivertliler, iç sahada oynadıkları bu kritik maçta rakibine geçit vermeden turu geçen taraf olmak istiyor. Diğer tarafta ise ligdeki yükselişini kupada da pekiştirmeyi amaçlayan Bodrum temsilcisi var. Deplasmanda oynanan mücadelede hata yapmadan sonuç almak isteyen yeşil-beyazlılar, performansını sürdürerek adını bir üst tura yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

ZONGULDAK SPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanan TCH Group Zonguldak Spor-Sipay Bodrum FK maçı 30 Ekim Perşembe günü saat 14.45'te başladı.

ZONGULDAK SPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda oynanan TCH Group Zonguldak Spor-Sipay Bodrum FK maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

ZONGULDAK SPOR-BODRUM FK MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TCH Group Zonguldak Spor-Sipay Bodrum FK maçı hakeminin Berkay Erdemir olduğunu açıkladı. Erdemir'in yardımcılıklarını Samet Özkul ve Mehmet Dura yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Talha Öztürk üstleniyor.