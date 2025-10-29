CANLI | Kahta 02 Spor-Kasımpaşa | ZTK 3.tur maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Adıyaman temsilcisi Kahta 02 Spor, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Kupada adını bir üst tura yazdırmak isteyen iki takım da sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıktı.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Kahta 02 Spor: Murat, Yusuf Fırat, Erkan, Yusuf Kaplan, İbrahim, Faruk, Ahmet, Eray, Ömer, Hayri, Abdulkadir

Kasımpaşa: Şant Kazancı, Yaman, Bahtiyar Aras, Emirhan, Berkay, Ege, Eren Umut, Kaan, Furkan, Ömer Efe, Bünyamin

PAŞA HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Beşiktaş ile ligde oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Kasımpaşa, son 3 resmi karşılaşmasında galibiyet yüzü göremedi. Bu mücadeleyi bir çıkış maçı olarak gören lacivert-beyazlı ekip, zorlu deplasmanda hata yapmadan tur atlamak istiyor. Öte yandan Kahta 02 Spor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde.