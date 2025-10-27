A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Avrupa şampiyonasındaki rakipleri belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki maç programı açıklandı.
21 Ağustos - 6 Eylül 2026 tarihleri arasında, Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup etabı fikstürü açıklandı. Şampiyonada A Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek.
Türkiye, bu dev organizasyona 2003 ve 2019'un ardından üçüncü kez ev sahipliği yapacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise 2023 yılındaki tarihi şampiyonluğunun ardından turnuvaya son şampiyon apoletiyle katılacak.
Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:
21 Ağustos 2026
19.00 Türkiye - Letonya
23 Ağustos 2026
19.00 Türkiye - Slovenya
24 Ağustos 2026
19.00 Türkiye - Macaristan
26 Ağustos 2026
19.00 Türkiye - Almanya
28 Ağustos 2026
19.00 Türkiye - Polonya