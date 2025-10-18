CANLI | Galatasaray- Başakşehir

18 Ekim 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 10:17 Güncelleme: 18.10.2025 20:57
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de ilk 8 maçı yenilgisiz geçen sarı-kırmızılılar zorlu mücadeleyi kazanıp kaybetmeme serisini sürdürmek istiyor. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'tan sürpriz bir tercih gelirken, iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya geliyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Berat, Ba, Opoku, Kaluzinski, Ömer Ali, Crespo, Harit, Operi, Shomurodov, Da Costa

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Barış Alper, Icardi

İŞTE MÜCADELEDE YAŞANANLAR (İLK YARI)

1. dakikada İlkay'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Icardi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Penaltı noktasının solundan Icardi'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

21. dakikada sağ tarafta topu alan Sane pasını Sara'ya aktardı. Sara'nın ceza yayının sağından sert şutunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

29. dakikada Kaan'ın defansın arkasına atılan uzun pasa Sane hareketlendi. Ceza sahası içi sağ çaprazında Sane'nin şutunda meşin yuvarlak direğin auta çıktı.

40. dakikada sol taraftan Sane'nin arka direğe ortasında Barış Alper topu kafayla kale önündeki Icardi'ye çıkardı. Icardi'nin kafa vuruşundaysa kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kontrol etti.

42. dakikada sağ taraftan topu getiren İlkay pasını ceza sahasına koşu yapan Barış'ın önüne çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

45+3. dakikada İlkay'ın ara pasında Leroy Sane, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Sane'nin sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

