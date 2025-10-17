Formula 1’de sıradaki durak ABD

ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış, 56 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 19 Ekim Pazar günü TSİ 00.00, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak.F1'de bu sezonki yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 4, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 2 galibiyeti bulunuyor.ABD Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:1. Oscar Piastri (Avustralya): 3362. Lando Norris (Büyük Britanya): 3143. Max Verstappen (Hollanda): 2734. George Russell (Büyük Britanya): 2375. Charles Leclerc (Monako): 1731. McLaren: 6502. Mercedes: 3253. Ferrari: 2984. Red Bull: 2905. Williams: 102