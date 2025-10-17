17 Ekim 2025, Cuma
Formula 1'de sıradaki durak ABD

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.10.2025 14:58
Formula 1’de sıradaki durak ABD

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'siyle devam edecek.

ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış, 56 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 19 Ekim Pazar günü TSİ 00.00, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak.

F1'de bu sezonki yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 4, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 2 galibiyeti bulunuyor.

ABD Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Oscar Piastri (Avustralya): 336

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 314

3. Max Verstappen (Hollanda): 273

4. George Russell (Büyük Britanya): 237

5. Charles Leclerc (Monako): 173

TAKIMLAR

1. McLaren: 650

2. Mercedes: 325

3. Ferrari: 298

4. Red Bull: 290

5. Williams: 102
