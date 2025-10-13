13 Ekim 2025, Pazartesi
Haberler Spor Haberleri Ümit Milli Futbol Takımımızın rakibi Macaristan

Ümit Milli Futbol Takımımızın rakibi Macaristan

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.10.2025 10:16
ABONE OL
Ümit Milli Futbol Takımımızın rakibi Macaristan

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası H Grubu 3. maçında yarın Macaristan’la deplasmanda karşılaşacak. Budapeşte’deki MTK Stadı’nda oynanacak maç TSİ 19.00’da başlayacak

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası H Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Macaristan'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki MTK Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Belçika Futbol Federasyonu hakemlerinden Jasper Vergoote yönetecek.

Ay-yıldızlı ekip grubundaki ilk maçında Hırvatistan'la 1-1 berabere kalırken, Litvanya'yı da 2-0 yendi. 4 puanlı lider Ukrayna'yla aynı puana sahip milliler averajla 2. sırada yer alıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ümit Milli Futbol Takımımızın rakibi Macaristan Ümit Milli Futbol Takımımızın rakibi Macaristan Ümit Milli Futbol Takımımızın rakibi Macaristan
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör