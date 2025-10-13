14 Ekim 2025, Salı
Haberler Spor Haberleri A Milli Futbol Takımı Kocaeli Stadı'nda yürüyüş yaptı

A Milli Futbol Takımı Kocaeli Stadı'nda yürüyüş yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.10.2025 23:04 Güncelleme: 13.10.2025 23:08
ABONE OL
A Milli Futbol Takımı Kocaeli Stadı’nda yürüyüş yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında yarın Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Kocaeli Stadı'nda yürüyüş yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, statta kısa süre yürüdü. Yürüyüşte teknik direktör Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN PASTA KESİLDİ

Bulgaristan maçında A Milli Takım formasını 100. kez giyen Hakan Çalhanoğlu için saha ortasında pasta kesildi. Üzerinde "100" yazan pastadan ilk dilimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kaptan Hakan Çalhanoğlu'na verdi. Başkan Hacıosmanoğlu, Hakan Çalhanoğlu'na sarılarak onu kutladı.

Ardından oyuncular, teknik ekip ve yöneticilerin toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

MEŞALELERLE KARŞILANDI

Daha sonra konaklayacağı otele giden A Milli Futbol Takımı kafilesini burada futbolseverler tarafından meşalelerle karşılandı. Türkiye-Gürcistan karşılaşması, yarın 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Milli Futbol Takımı Kocaeli Stadı’nda yürüyüş yaptı A Milli Futbol Takımı Kocaeli Stadı’nda yürüyüş yaptı A Milli Futbol Takımı Kocaeli Stadı’nda yürüyüş yaptı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör