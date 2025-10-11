Montella’dan maç öncesi dikkat çeken açıklama: Bu karşılaşmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz

Milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan-Türkiye maçına dakikalar kala açıklama yaptı. Montella, yapılacak olan maçın Dünya Kupası yolunda çok önemli olduğunu vurgulayarak, "'Bizim zamanımızda top oynarken şarkı dinlemek yasaktı ancak bu şarkılar bizi gaza getiriyor.'" dedi.

Montella, "Çok önemli bir maç. Hazır olduğumuzu biliyoruz. Dünya Kupası yolunda ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz ve buna göre hareket ediyoruz.

Herkes son derece iyi bir şekilde çalışıyor. Gönlümüz çok rahat bu değişikleri yaptığımız zaman Eren'in performans yükselişi var. Çok yüksek bir seviyeye ulaştı. Ferdi devamlı oynamaya başladı. Zeki de o şekilde ve iyi performanslar gösterdi. Mert son zamanlarda daha az oynadı belki ama bu bizi hiçbir şekilde endişelendirmiyor.

Kim girerse girsin, kim başlarsa başlarsın gönlümüz çok rahat bir şekilde yapıyoruz kadrolarımızı. 4 tane kanat oyuncumuz var. Oğuz konusunda da kim oynarsa oynasın şüphemiz yok iyi performans vereceğinden." dedi.