Millilerimizin rakibi Bulgaristan! Kritik karşılaşmaya Portekizli hakem
2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Bulgaristan-Türkiye maçı, 11 Ekim Cumartesi saat 21.45’te Sofya’daki Vasil Levski Ulusal Stadı’nda oynanacak. Maçı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.
2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında düdük Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho'da olacak.
MAÇ 11 EKİM'DE
A Milli Futbol Takımımızın kritik deplasman mücadelesi, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.