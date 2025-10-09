Millilerimizin rakibi Bulgaristan! Kritik karşılaşmaya Portekizli hakem

09 Ekim 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 11:46 Güncelleme: 09.10.2025 11:47
2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Bulgaristan-Türkiye maçı, 11 Ekim Cumartesi saat 21.45’te Sofya’daki Vasil Levski Ulusal Stadı’nda oynanacak. Maçı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında düdük Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho'da olacak.

MAÇ 11 EKİM'DE

A Milli Futbol Takımımızın kritik deplasman mücadelesi, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

