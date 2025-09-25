Süper Lig'de 7. haftanın perdesi açılıyor
Trendyol Süper Lig’de 7. hafta heyecanı yarın başlıyor. Haftanın ilk karşılaşmasında Corendon Alanyaspor, Galatasaray’ı konuk edecek. Alanya Oba Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 7. hafta müsabakalarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)
27 Eylül Cumartesi:
17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gaziantep FK-Samsunspor (Gaziantep)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
28 Eylül Pazar:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor (Chobani)
29 Eylül Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)