25 Eylül 2025, Perşembe
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon start alacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.09.2025 10:28
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Ligin ilk maçında Anadolu Efes evinde Esenler Erokspor'u konuk edecek. Son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko ise 27 Eylül Cumartesi sahne alacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun perdesi, yarın açılacak.

Ligde yeni sezonun ilk maçında Anadolu Efes, Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko ise 27 Eylül Cumartesi günü sahne alacak. Sarı-lacivertli ekip, saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada TOFAŞ'a konuk olacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın:
19.00 Anadolu Efes-Esenler Erokspor (Basketbol Gelişim Merkezi)

27 Eylül Cumartesi:
15.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)
18.00 Beşiktaş GAİN-Türk Telekom (Beşiktaş GAİN)
20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

28 Eylül Pazar:
13.00 Aliağa Petkimspor-Karşıyaka (ENKA)
15.30 Trabzonspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Hayri Gür)
18.00 Manisa Basket-Mersinspor (Muradiye)

29 Eylül Pazartesi:
19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

