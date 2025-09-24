Yeni Malatyaspor tüm maçlarını kazansa da ilk yarıyı puansız kapatacak

BU SEZON 5 KEZ PUANI SİLİNDİ

Malatya temsilcisi, FIFA Disiplin Komitesi tarafından bu sezon 5 kez puan silme cezasına çarptırıldı.

Bu sezon Nesine 2. Lig'e -6 puanla başlayan Malatya ekibi, devam eden haftalarda 30 puan silme cezası daha aldı.

Puan silme cezalarıyla ligin son sırasında bulunan Malatya temsilcisi, ilk yarıda kalan 12 maçında 3 puan alsa dahi ligin ilk yarısını puansız tamamlayacak.