Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 16:39
FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'un 6 puanını sildi. TFF açıklamasına göre, kulübe 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verildi. Malatya ekibi, -36 puanla son sırada yer alıyor.

FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'un 6 puanını sildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Malatya temsilcisi, -36 puanla son sırada bulunuyor.

