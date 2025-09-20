Filenin Efeleri tarih yazdı! Hollanda’yı yenen Türkiye çeyrek finalde
2025 Dünya Şampiyonası'nda Filenin Efeleri, son 16 turunda Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlı ekip, rakibini 3-1 mağlup adını çeyrek finale yazdı. Milliler, organizasyon tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yükseldi.
TÜRKİYE: 3 - HOLLANDA: 1
Salon: SM Mall of Asia Arena
Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Wensheng Luo (Çin)
Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Can Koç, Ahmet Tümer)
Hollanda: Berkhout, Van Der Ent, Tuinstra, Ahyi, Plak, Koops (Jorna, Korenblek, Wiltenburg, Wijkstra, Meijs, Klok, Bak, Keemink)
Setler: 27-29, 25-23, 25-16, 25-19
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Türkiye, başkent Manila'da devam eden şampiyonanın son 16 turunda Hollanda ile karşılaştı.
A Milli Takım, rakibini 27-29, 25-23, 25-16, 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti.
Milliler, Polonya-Kanada maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.