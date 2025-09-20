20 Eylül 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.09.2025 11:13
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçında biletsiz kişileri stada alan şüpheli tutuklandı

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maçta biletsiz kişileri stadyuma soktuğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Chobani Stadı'nda 17 Eylül'deki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde dış arama noktalarında gerçekleştirdiği kontrollerde maça "usulsüz olarak seyirci temini" yapıldığını belirledi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda maça biletsiz kişileri aldığı belirlenen şüpheli A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklandı. Öte yandan, şüphelinin, biletsiz kişileri sahaya aldığı anlar stadyumun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde biletsiz seyircilerin kapıdan geçerek stada girmesi yer aldı.
