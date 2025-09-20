Fenerbahçe'de oy çokluğuyla Ali Koç ve yönetimi ibra edildi
Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden ibra edildi.
Chobani Stadı'nda yapılan genel kurulda yönetim kurulu faaliyet raporunu Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan okudu. Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün 1 Mart 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan faaliyetlerini, kongreyi takip eden üyelere aktardı.
Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak ise kulübün finansal yapısıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
Zaman kaybetmemek adına denetim kurulu raporunun tamamının okunmaması yönündeki önerge, üyelerin oylarına sunuldu. Önerge, oy çokluğuyla kabul edildi.
Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün borcunu 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 21 milyar 526 milyon lira olarak açıkladı.
Kongre üyeleri, faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından konuşmalarını yaptı.
Konuşmaların ardından 1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan dönemler ayrı ayrı genel kurulun ibrasına sunuldu.
Kongre üyeleri, yapılan oylamalarla başkan Ali Koç ve yönetim kurulunu mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra etti.
