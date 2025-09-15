Ergin Ataman Eurobasket 2025’in en iyi başantrenörü seçildi

15 Eylül 2025, Pazartesi
15.09.2025 04:54
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83'lik skorla kaybetmesinin ardından turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. A Milliler Avrupa Şampiyonası'nda 2. olurken millilerin başantrenör Ergin Ataman şampiyonanın en iyi başantrenörü seçildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83'lik skorla kaybetti ve gümüş madalya kazandı. Millilerde Başantrenör Ergin Ataman önemli bir ödüle layık görüldü. Ataman, Avrupa Şampiyonası'nın en iyi başantrenörü seçildi.

Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlılar, şampiyonada gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekerken, 24 yıl sonra final oynama başarısı gösterdi. Milliler, finale de yenilgisiz olarak geldi.

