Türkiye sizinle gurur duyuyor! 12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Letonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayan ve Avrupa ikincisi olan A Millî Erkek Basketbol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Türk sporu adına tarihi bir gün yaşadık. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya yenilerek şampiyonayı ikinci olarak tamamlayan A Milli Basketbol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. A Milli Erkek Basketbol Takımımızın başarısında emeği geçen sporcularımıza, teknik heyetimize, kulüplerimize ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Gönüllerin şampiyonusunuz. Ülkemizi çok mutlu ettiniz. Türkiye sizinle gurur duyuyor."

Fotoğraf (AFP)

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK: TÜRKİYE 22 - 24 ALMANYA

2. ÇEYREK: TÜRKİYE 46 - 40 ALMANYA

3. ÇEYREK: TÜRKİYE 67 - 66 ALMANYA

4. ÇEYREK: TÜRKİYE 83 - 87 ALMANYA

Bu sonuçla birlikte A Milli Erkek Basketbol Takımı tarihinde ikinci kez Avrupa ikincisi oldu.