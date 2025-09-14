Türkiye sizinle gurur duyuyor! 12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu

15 Eylül 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2025 09:31 Güncelleme: 14.09.2025 23:30
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, ikinci oldu. Bu sonuçla birlikte A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gümüş madalyası aldı.

EuroBasket 2025'te A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı ve yarı finalde Yunanistan'ı mağlup eden Türkiye, şampiyonluk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Arena Riga'da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Almanya'ya 88-83 kaybeden milliler, şampiyonayı ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

İKİNCİ KEZ GÜMÜŞ MADALYA ALDI

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gümüş madalyası aldı. Milliler, 24 yıl sonra ikinci kez çıktığı finalde yine şampiyonluk kupasına uzanamadı.

Ay-yıldızlı ekip, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan EuroBasket 2001 finalinde de Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu.

ALMANYA'NIN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU

Almanya Milli Basketbol Takımı, 2023 Dünya Kupası'nın ardından 2025 Avrupa Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaşarak önemli bir başarı elde etti. EuroBasket 2025'te "9'da 9" yapan Almanya, turnuvada 1993'ün ardından ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 12 DEV ADAMA TEBRİK

Başkan Erdoğan Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımını tebrik etti. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı paylaşımda,"FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler #12DevAdam! Sizinle gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Letonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayan ve Avrupa ikincisi olan A Millî Erkek Basketbol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Türk sporu adına tarihi bir gün yaşadık. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya yenilerek şampiyonayı ikinci olarak tamamlayan A Milli Basketbol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. A Milli Erkek Basketbol Takımımızın başarısında emeği geçen sporcularımıza, teknik heyetimize, kulüplerimize ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Gönüllerin şampiyonusunuz. Ülkemizi çok mutlu ettiniz. Türkiye sizinle gurur duyuyor."

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK: TÜRKİYE 22 - 24 ALMANYA

2. ÇEYREK: TÜRKİYE 46 - 40 ALMANYA

3. ÇEYREK: TÜRKİYE 67 - 66 ALMANYA

4. ÇEYREK: TÜRKİYE 83 - 87 ALMANYA

Bu sonuçla birlikte A Milli Erkek Basketbol Takımı tarihinde ikinci kez Avrupa ikincisi oldu.

A MİLLİLER 3. KEZ BİR TURNUVAYI İKİNCİ OLARAK TAMAMLADI

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonasıyla tarihinde 3. kez bir turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Ay-yıldızlılar ilk olarak 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı. A Milliler, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan maçta Yugoslavya'ya 78-69'luk skorla kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, 2010 yılında yine Türkiye'de organize edilen o zamanki adıyla Dünya Basketbol Şampiyonası'nda final oynama başarısı gösterdi. Milliler, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği ABD'ye 81-64'lük skorla yenildi.

