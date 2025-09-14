Türkiye sizinle gurur duyuyor! 12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, ikinci oldu. Bu sonuçla birlikte A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gümüş madalyası aldı.
Arena Riga'da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Almanya'ya 88-83 kaybeden milliler, şampiyonayı ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı.
İKİNCİ KEZ GÜMÜŞ MADALYA ALDI
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gümüş madalyası aldı. Milliler, 24 yıl sonra ikinci kez çıktığı finalde yine şampiyonluk kupasına uzanamadı.
Ay-yıldızlı ekip, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan EuroBasket 2001 finalinde de Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu.
ALMANYA'NIN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU
Almanya Milli Basketbol Takımı, 2023 Dünya Kupası'nın ardından 2025 Avrupa Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaşarak önemli bir başarı elde etti. EuroBasket 2025'te "9'da 9" yapan Almanya, turnuvada 1993'ün ardından ikinci kez kupayı müzesine götürdü.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 12 DEV ADAMA TEBRİK
Başkan Erdoğan Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımını tebrik etti. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı paylaşımda,"FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler #12DevAdam! Sizinle gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.
BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Letonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayan ve Avrupa ikincisi olan A Millî Erkek Basketbol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Türk sporu adına tarihi bir gün yaşadık. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya yenilerek şampiyonayı ikinci olarak tamamlayan A Milli Basketbol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. A Milli Erkek Basketbol Takımımızın başarısında emeği geçen sporcularımıza, teknik heyetimize, kulüplerimize ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Gönüllerin şampiyonusunuz. Ülkemizi çok mutlu ettiniz. Türkiye sizinle gurur duyuyor."
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK: TÜRKİYE 22 - 24 ALMANYA
2. ÇEYREK: TÜRKİYE 46 - 40 ALMANYA
3. ÇEYREK: TÜRKİYE 67 - 66 ALMANYA
4. ÇEYREK: TÜRKİYE 83 - 87 ALMANYA
Bu sonuçla birlikte A Milli Erkek Basketbol Takımı tarihinde ikinci kez Avrupa ikincisi oldu.
A MİLLİLER 3. KEZ BİR TURNUVAYI İKİNCİ OLARAK TAMAMLADI
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonasıyla tarihinde 3. kez bir turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Ay-yıldızlılar ilk olarak 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı. A Milliler, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan maçta Yugoslavya'ya 78-69'luk skorla kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, 2010 yılında yine Türkiye'de organize edilen o zamanki adıyla Dünya Basketbol Şampiyonası'nda final oynama başarısı gösterdi. Milliler, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği ABD'ye 81-64'lük skorla yenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye-Almanya basket maçı CANLI İZLE | 12 DEV ADAM basketbol maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?
- Teknofest İstanbul ne zaman, hangi tarihte? 2025 Teknofest nerede olacak, nasıl gidilir?
- Kuruluş Osman dizisi yeni sezonda bomba gibi geliyor! İşte diziye katılan son isim
- Gözleri Karadeniz’de neler olacak? 3. bölüm fragmanı geldi: Heyecanlı kurtarış çok konuşulacak
- KPSS 2025 A-B-C-D-E soru kitapçığı PDF | KPSS Alan Bilgisi 1, 2 ve 3. oturum soru ve cevapları erişime açıldı mı?
- EGM 2025 Promosyon tutarları belli oldu mu, ne kadar? Polis, Emniyet müdürü, sivil memur promosyon ödemesi son durum nedir?
- Sırt ağrısını bıçak gibi kesen tedavi! Araştırmalar ortaya çıkardı: Tek yöntemle...
- Emekliye ve memura tam isabet zam hesabı | 2026 Ocak'ta maaşlara yüzde 11.3’lük ayar: Kim ne kadar alacak?
- KYK yurtlarında kahvaltı ve akşam yemeği ücretli mi? 2025-2026 KYK aylık ücretleri ve yemek desteği var mı?
- KPSS 3. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? KPSS Alan Bilgisi sınavı kaç soru, kaç dakika? İşletme, Muhasebe, İstatistik...
- HAVA DURUMU | MGM'den İstanbul'a haritalı yağış uyarısı! Bu kez kuvvetli geliyor | 14-18 Eylül 2025
- Zeka testi: Ters '43' rakamı nerede? 389 kişiden 29'u başarılı oldu