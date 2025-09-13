Süper Lig'de transfer sezonunun "en"leri belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan rekor

Süper Lig'in en pahalısı Victor Osimhen oldu. (AA)

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALISI: OSİMHEN

Galatasaray'ın Victor Osimhen için açıkladığı 75 milyon avroluk bonservis bedeli, Süper Lig tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek miktar oldu.



Nijeryalı futbolcunun transferi, yalnız Türkiye'de değil Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.



Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü, bu sezon Avrupa'da Alexander Isak, Florian Wirtz, Nick Woltemade, Hugo Ekitike, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo ve Matheus Cunha gibi isimlerle en pahalı listede yer alıyor.



Öte yandan Süper Lig'in en pahalı ikinci ve üçüncü transferlerini de sarı-kırmızılı kulüp yaptı.



Galatasaray, Wilfried Singo için Monaco'ya 30 milyon 769 bin 230,77 avro; Uğurcan Çakır için ise Trabzonspor'a 27,5 milyon avro bonservis ödedi. Öte yandan milli kaleci için bordo-mavili kulüple yapılan anlaşmada 3 milyon avro da şarta bağlı bonus yer alıyor.



Bu sezon Avrupa'da gerçekleştirilen en pahalı transferler:

Futbolcu Yaş Pozisyon Yeni Kulübü Ligi Eski Kulübü Ligi Bonservis (milyon avro) Alexander Isak 25 Forvet Liverpool Premier Lig Newcastle United Premier Lig 144 Florian Wirtz 22 Orta Saha Liverpool Premier Lig Bayer Leverkusen Bundesliga 116 Nick Woltemade 23 Forvet Newcastle United Premeier Lig Stuttgart Bundesliga 85 Hugo Ekitike 23 Forvet Liverpool Premier Lig Eintracht Frankfurt Bundesliga 80 Benjamin Sesko 22 Forvet Manchester United Premier Lig Leipzig Bundesliga 76,5 Victor Osimhen 26 Forvet Galatasaray Süper Lig Napoli Serie A 75 Bryan Mbeumo 25 Sağ Kanat Manchester United Premier Lig Brentford Premier Lig 75 Matheus Cunha 26 Forvet Manchester United Premier Lig Wolverhampton Premier Lig 74

Galatasaray bu sezon bonservis ödediği 3 futbolcu için toplam 133,27 milyon euroyu kasasından çıkardı. (AA)



SARI-KIRMIZILILAR, 3 FUTBOLCU İÇİN 133,27 MİLYON AVRO BONSERVİS ÖDEDİ

Galatasaray, transfer döneminde açıklanan rakamlara bakıldığında 3 oyuncu için toplamda 133,27 milyon avro bonservis bedeli ödedi.



Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen için 75, Wilfried Singo için 30,77, Uğurcan Çakır için 27,5 olmak üzere toplam 133,27 milyon avro ödedi.



