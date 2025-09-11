Trabzonspor’un yeni kalecisi Andre Onana şehre indi!

Trabzonspor, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo mavililer, Manchester United'ın dünyaca ünlü file bekçisi Andre Onana'yı 1 yıllığına kiralayarak kalesini güvence altına aldı. Öte yandan Onana, ailesiyle birlikte şehre geldi.

UĞURCAN SONRASI ONANA

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci transferinde dünyaca ünlü bir ismi renklerine bağladı.

TRABZON'A İNDİ

Bordo mavililer, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki kaleci, sağlık kontrolleri ve imza için ailesiyle birlikte şehre geldi. Kamerunlu kaleci Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı.