Trabzonspor resmen duyurdu! Benjamin Bouchouari KAP’a bildirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Faslı oyuncu Benjamin Bouchouari'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne forması giyen oyuncu için bordo-mavililer, 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında orta saha oyuncusunu renklerine bağladı.

23 yaşındaki oyuncu, 24/25 sezonunda çıktığı 26 maçta 1 gollük performans sergilemişti.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyuna Duyuru... Profesyonel futbolcu Benjamin Bouchouari'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda AS Saint Etienne Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."