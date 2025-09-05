05 Eylül 2025, Cuma
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor resmen duyurdu! Benjamin Bouchouari KAP'a bildirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2025 17:39
Trabzonspor, Saint-Ettienne'den transfer ettiği Benjamin Bouchouari'yi KAP'a bildirdi. Trabzonspor transferi sosyal medyadan duyurdu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Benjamin Bouchouari'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda AS Saint Etienne Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Faslı oyuncu Benjamin Bouchouari'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne forması giyen oyuncu için bordo-mavililer, 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında orta saha oyuncusunu renklerine bağladı.

23 yaşındaki oyuncu, 24/25 sezonunda çıktığı 26 maçta 1 gollük performans sergilemişti.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyuna Duyuru... Profesyonel futbolcu Benjamin Bouchouari'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda AS Saint Etienne Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."

