Isparta 32 evinde turladı! Kırşehir FSK’yı mağlup etti

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

1. Tur maçında Isparta 32 Spor ile Kırşehir FSK karşı karşıya geldi.

Isparta 32 Spor ile Kırşehir FSK karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Isparta 32 Spor 4-0 kazandı. Isparta 32 Spor'un gollerini Kerem Baykuş, Baran Başyiğit (2) ve Bedirhan Altunbaş kaydetti ve Isparta 32 Spor kupada bir üst tura yükseldi.

ISPARTA 32 SPOR - KIRŞEHİR FSK 11'LER

Isparta 32 Spor: Onur Behiç, Ertuğrul, Abdulkerim, Bedirhan, Rıdvan, Oğulcan, Hasan, Resul, Kerem, Ziya, Sinan

Kırşehir FSK: Efe Mustafa, Kerem, Ömerhan, Arda, Çağdaş, Yusuf, Hüseyin Can, Taha, Mustafa, Musa, Güney