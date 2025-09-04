Isparta 32 evinde turladı! Kırşehir FSK'yı mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Isparta 32 Spor ile Kırşehir FSK karşı karşıya geldi. Isparta 32 Spor evinde Kırşehir FSK'nü 4-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Isparta 32 Spor ile Kırşehir FSK karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Isparta 32 Spor 4-0 kazandı. Isparta 32 Spor'un gollerini Kerem Baykuş, Baran Başyiğit (2) ve Bedirhan Altunbaş kaydetti ve Isparta 32 Spor kupada bir üst tura yükseldi.
ISPARTA 32 SPOR - KIRŞEHİR FSK 11'LER
Isparta 32 Spor: Onur Behiç, Ertuğrul, Abdulkerim, Bedirhan, Rıdvan, Oğulcan, Hasan, Resul, Kerem, Ziya, Sinan
Kırşehir FSK: Efe Mustafa, Kerem, Ömerhan, Arda, Çağdaş, Yusuf, Hüseyin Can, Taha, Mustafa, Musa, Güney