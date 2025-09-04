04 Eylül 2025, Perşembe
Isparta 32 evinde turladı! Kırşehir FSK'yı mağlup etti

Isparta 32 evinde turladı! Kırşehir FSK'yı mağlup etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 17:00 Güncelleme: 04.09.2025 21:57
Isparta 32 evinde turladı! Kırşehir FSK’yı mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Isparta 32 Spor ile Kırşehir FSK karşı karşıya geldi. Isparta 32 Spor evinde Kırşehir FSK'nü 4-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

1. Tur maçında Isparta 32 Spor ile Kırşehir FSK karşı karşıya geldi.

Isparta 32 Spor ile Kırşehir FSK karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Isparta 32 Spor 4-0 kazandı. Isparta 32 Spor'un gollerini Kerem Baykuş, Baran Başyiğit (2) ve Bedirhan Altunbaş kaydetti ve Isparta 32 Spor kupada bir üst tura yükseldi.

ISPARTA 32 SPOR - KIRŞEHİR FSK 11'LER

Isparta 32 Spor: Onur Behiç, Ertuğrul, Abdulkerim, Bedirhan, Rıdvan, Oğulcan, Hasan, Resul, Kerem, Ziya, Sinan

Kırşehir FSK: Efe Mustafa, Kerem, Ömerhan, Arda, Çağdaş, Yusuf, Hüseyin Can, Taha, Mustafa, Musa, Güney

