Hentbol Kadınlar Süper Lig’de sezon başlıyor!

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıkladığı programa göre sezonun açılış maçında, MC Sistem Yurdum ile Odunpazarı, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda saat 16.00'da karşılaşacak.

Ligde ilk haftanın programı şöyle:

- Yarın:

16.00 MC Sistem Yurdum-Odunpazarı (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

- 7 Eylül Pazar:

16.00 Üsküdar Belediyespor-Göztepe (Çamlıca)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

- 9 Eylül Salı:

13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor (Üçevler)

Statü

8 takımın yer aldığı ligde normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayan ekipler, play-off etabında mücadele edecek.

Play-off etabına katılmaya hak kazanamayan diğer takımlar ise play-out karşılaşmaları oynayacak. Play-out etabının ardından son 2 sırada yer alan takımlar, bir alt lige düşecek.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de son iki sezonda şampiyonluğa Armada Praxis Yalıkavak ulaştı.