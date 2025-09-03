Karabük İdmanyurdu Spor 2. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında MKE Ankaragücü ile Karabük İdmanyurdu Spor kozlarını paylaştı. Bu heyecanlı maçta kazanan taraf 3-2'lik skorla Karabük İdmanyurdu Spor oldu.

Mücadelede gol perdesini 8. dakikada konuk ekipten Kağan Köroğlu açtı. Golü izlemek için tıklayınız

Ardından bu gole 10. dakikada Ankaragücü'nden Miraç Şimşek yanıt verdi. Golü izlemek için tıklayınız

Maçta dakikalar 25'i gösterirken Karabük İdmanyurdu Spor adına Eren Altıntaş takımının 2. golünü atan isim oldu. Golü izlemek için tıklayınız

Mücadelenin 33. dakikasında ev sahibi takımdan Özgür Aktaş skora dengeyi getirdi. İlk yarı bu gollerle 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Golü izlemek için tıklayınız

İkinci yarıda 54. dakikada konuk ekipten Mert Özyıldırım ağları sarstı ve takımını 3-2'lik skorla öne geçirdi. Golü izlemek için tıklayınız

Bu gol, Karabük temsilcisini turnuvada üst tura taşıdı.