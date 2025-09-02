Arda Turan, milli takım arasında Türkiye’ye geldi

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını çalıştıran Arda Turan, milli maçlar için verilen arayı değerlendirmek için İstanbul'a geldi. Arda, havalimanında kendisini gören hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Takımıyla geçtiğimiz hafta UEFA Konferans Ligi play-off turunu geçerek lig aşamasına kalmayı başaran Arda Turan, Shakhtar'ın başında Ukrayna Ligi'nde de 4 maçta 10 puan topladı.