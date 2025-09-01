01 Eylül 2025, Pazartesi
Türkiye durdurulamıyor! Estonya da direnemedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2025 16:36 Güncelleme: 01.09.2025 16:39
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 4’üncü maçında Estonya'yı 84-64 mağlup ederek grubundaki 4’üncü maçını kazandı ve grubu ilk 2’de bitirmeyi garantiledi.

