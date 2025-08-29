Türkiye EuroBasket 2025'e iyi başladı! Çekya'ya 14 sayı fark
A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 macerası devam ediyor. Milliler, turnuvada ikinci maçta Çekya ile karşılaştı. 12 Dev Adam karşılaşmayı 92-78'lik skorla kazandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki (EuroBasket 2025) 2. Maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.
Mücadele, 12 Dev Adam'ın 92-78'lik üstünlüğü ile sona erdi.
12 Dev Adam, Çekya'yı 92-78 mağlup etti ve EuroBasket 2025'e 2'de 2 ile başladı. Ay yıldızlılar bir önceki maçta Letonya'yı 93-73 mağlup etmişti.
1. PERİYOT: 21 - 27
2. PERİYOT: 45 - 37
3. PERİYOT: 72 - 62
SIRADAKİ RAKİP PORTEKİZ
Millerimiz yarın Portekiz'le karşılaşacak. Mücadele TSİ 21:15'te Portekiz'le karşılaşacak.