Türkiye EuroBasket 2025’e iyi başladı! Çekya’ya 14 sayı fark

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki (EuroBasket 2025) 2. Maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.

Mücadele, 12 Dev Adam'ın 92-78'lik üstünlüğü ile sona erdi.

12 Dev Adam, Çekya'yı 92-78 mağlup etti ve EuroBasket 2025'e 2'de 2 ile başladı. Ay yıldızlılar bir önceki maçta Letonya'yı 93-73 mağlup etmişti.

1. PERİYOT: 21 - 27

2. PERİYOT: 45 - 37

3. PERİYOT: 72 - 62

SIRADAKİ RAKİP PORTEKİZ

Millerimiz yarın Portekiz'le karşılaşacak. Mücadele TSİ 21:15'te Portekiz'le karşılaşacak.