28 Ağustos 2025, Perşembe
Haberler Spor Haberleri Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2025 14:48
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Galatasaray-Çaykur Rizespor mücadelesini Ali Yılmaz, Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasını Çağdaş Altay yönetecek. Alanyaspor-Beşiktaş müsabakasında Kadir Yılmaz, Trabzonspor ile Samsunspor arasında oynanacak Karadeniz derbisinde Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 4. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

29 Ağustos Cuma:

21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Ozan Ergün

19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz

31 Ağustos Pazar:

19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Çağdaş Altay

21.30 Trabzonspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

