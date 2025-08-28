Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Galatasaray-Çaykur Rizespor mücadelesini Ali Yılmaz, Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasını Çağdaş Altay yönetecek. Alanyaspor-Beşiktaş müsabakasında Kadir Yılmaz, Trabzonspor ile Samsunspor arasında oynanacak Karadeniz derbisinde Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 4. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
29 Ağustos Cuma:
21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan
30 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Ozan Ergün
19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol
21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz
31 Ağustos Pazar:
19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük
19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Çağdaş Altay
21.30 Trabzonspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam