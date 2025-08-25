Karşıyaka’daki yelken şampiyonasına görkemli kapanış

Karşıyaka'da bu yıl üçüncü kez düzenlenen şampiyona, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen deneyimli veteran yelkencileri bir araya getirdi. İzmir Körfezi'nde gerçekleşen yarışlarda olimpik seviyede yarışmış, uluslararası şampiyonalarda dereceler elde etmiş milli yelkenciler yarıştı.

Organizasyonun Karşıyaka Yelken Tesisleri'nde yapılan ödül törenine Eski Gençlik Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş da katıldı.

Ülkemizin dört bir yanından gelen yelkencilerin rüzgarla, dalgayla ve en önemlisi sporun kardeşlik ruhuyla buluştuğunu belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı konuşmada, "Beş gün süren heyecan dolu mücadelelerin ardından bugün gerçekleştirilen ödül töreninde, azimleri ve başarılarıyla bizleri gururlandıran tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.