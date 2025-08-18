18 Ağustos 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.08.2025 15:07 Güncelleme: 18.08.2025 15:07
Hatayspor’da teknik direktör Murat Şahin ile yollar ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya açıklamasında, karşılıklı anlaşmayla ayrılığın gerçekleştiği belirtilerek Şahin ve ekibine teşekkür edildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Murat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Murat Şahin ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Şahin, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun devre arasında Rıza Çalımbay'ın ardından teknik direktörlük görevine getirilmişti.

