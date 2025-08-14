Muğla’da spor spikeri Ümit Aktan için anma programı düzenlendi

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından Bitez Mahallesi'ndeki dernek lokalinde gerçekleştirilen programa, Aktan'ın ailesi, Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Fatih Gökşen, Ali Dürüst, Celal Gürcan, spor basınından Faik Gürses, Göktuğ Sevinçli, Ali Sami Alkış ile bazı Galatasaray genel kurul, divan kurulu üyeleri ve dernek üyeleri katıldı.Dernek başkanı Cankat Boylu, gazetecilere, Ümit Aktan'ın derneklerinin de üyesi olduğunu ve geçmiş dönemlerde derneğin etkinliklerinde de sunuculuk yaptığını söyledi.Aktan ile çok güzel anılarının olduğunu ifade eden Boylu, "Son şampiyonluk kutlamasında da bir aradaydık. Maalesef çok kısa bir süre önce rahatsızlandı ve aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Ümit ağabey her zaman kalbimizde yaşayacak." dedi.Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Fatih Gökşen, Bodrum'da Galatasaraylıların vefa örneği gösterdiğini ve her zaman da vefalı olduklarını belirtti.Sarı kırmızı renklere emek verenlerin unutulmamasını isteyen Gökşen, kulübün vefat etmiş başkanlarını da anmanın şart olduğunu düşündüğünü dile getirdi.Ümit Aktan'ın oğlu Enkidu Aktan ise programda yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyen dernek üyelerine teşekkür etti.