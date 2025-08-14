14 Ağustos 2025, Perşembe
Haberler Spor Haberleri Süper Lig'de 2. hafta maçları yarın başlıyor! Açılış yine Galatasaray'dan

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.08.2025 08:50
Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 2. hafta maçları yarın oynanacak olan Galatasaray - Fatih Karagümrük maçıyla başlıyor. Haftanın öne çıkan diğer karşılaşmaları ise Göztepe - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Eyüpspor olacak.

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçları yarın başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 2. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:
21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük (RAMS Park)

16 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)
21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)
21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

17 Ağustos Pazar:
19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor (Eryaman)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)
21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

18 Ağustos Pazartesi:
21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

