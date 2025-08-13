13 Ağustos 2025, Çarşamba
Başakşehir play-off turuna yükseldi

Başakşehir play-off turuna yükseldi

Giriş: 13.08.2025 21:03 Güncelleme: 13.08.2025 21:05
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1'in rövanşında Norveç ekibi Viking ile sahasında 1-1 berabere kaldı ve play-off turuna yükseldi.

