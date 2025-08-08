Fenerbahçe’den ayrılan Dusan Tadic’in yeni adresi belli oldu!

08 Ağustos 2025, Cuma
Fenerbahçe'den ayrılan 36 yaşındaki Sırp futbolcu Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wahda ile sözleşme imzaladı. Tadic, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 53 maçta 13 gol kaydetmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Al Wahda, kulübün kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında Sırp futbolcu Dusan Tadic'i kadrosuna kattı." bilgisi verildi.

