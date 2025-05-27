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Cristiano Ronaldo Al Nassr'a veda etti: Hikaye devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.05.2025 09:52 Güncelleme: 27.05.2025 09:52
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Cristiano Ronaldo Al Nassr’a veda etti: Hikaye devam ediyor

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılarak imza attığı Al Nassr macerasını 2,5 sezon sonra noktaladı. Yıldız isim veda mesajında 'Bu bölüm bitti, ama hikaye devam ediyor. Her şey için teşekkürler.' dedi.

Manchester United'dan ayrılıp Al Nassr'a imza atarak sansasyona imza atan Cristiano Ronaldo, 2,5 sezonluk maceranın ardından sarı mavili ekibe veda etti.

"HİKAYE DEVAM EDECEK"

Oynadığı her kulüpte kupa kazanan Portekizli yıldız ilk kez bir kulüpte kupa kazanamadı. Al Nassr'da 105 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 93 gol atarken, 19 asist yaptı.

40 yaşındaki süper star, bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 25 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Sosyal medya hesabında veda paylaşımı yapan Cristiano Ronaldo, "Bu bölüm sona erdi. Ancak hikaye devam ediyor her şey için minnettarım." ifadelerini kullandı.

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Cristiano Ronaldo Al Nassr’a veda etti: Hikaye devam ediyor Cristiano Ronaldo Al Nassr’a veda etti: Hikaye devam ediyor Cristiano Ronaldo Al Nassr’a veda etti: Hikaye devam ediyor
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