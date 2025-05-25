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Fenerbahçe Beko EuroLeague'de şampiyon!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.05.2025 22:11 Güncelleme: 25.05.2025 22:56
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Fenerbahçe Beko EuroLeague’de şampiyon!

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague finalinde Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek 2. kez şampiyon oldu. Başkan Erdoğan tebrik mesajında 'Avrupa’nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran FB Basketbol takımını ve tüm Fenerbahce camiasını yürekten tebrik ediyorum.' dedi.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague finalinde Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek 2. kez şampiyon oldu. Monaco, Turkish Airlines EuroLeague Final Four şampiyonluk maçında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi. Dev mücadele Etihad Arena'da oynandı. Fenerbahçe Beko, Monaco karşısında parkeden 81-70 galip ayrıldı.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco takımları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da karşılaştı. Rakibini 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko, maçtan sonra düzenlenen törenle kupasını aldı. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sevinç yaşadı.

BAŞKAN'DAN TEBRİK MESAJI

Başkan Erdoğan: "Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran FBBasketbol takımını ve tüm Fenerbahce camiasını yürekten tebrik ediyorum."

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Fenerbahçe Beko EuroLeague’de şampiyon! Fenerbahçe Beko EuroLeague’de şampiyon! Fenerbahçe Beko EuroLeague’de şampiyon!
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