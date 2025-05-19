Ajax’ta Francesco Farioli dönemi sona erdi

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yolların ayrıldığını duyurdu.

ÜST ÜSTE 4 MAÇTA PUAN KAYBEDİP ŞAMPİYONLUĞU VERDİ

Ajax Kulübü, genç teknik adam Farioli'nin görevi bırakma kararı aldığını ve bu kararını yönetime bildirdiğini açıkladı. Daha önce Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u da çalıştıran Farioli, Fransa ekibi Nice'te görev yaptıktan sonra sezon başında Ajax ile anlaşmıştı.

Eredivisie'de son 5 haftaya PSV'nin 9 puan önünde lider giren Ajax, üst üste 4 maçta yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı.