18 Mayıs 2025, Pazar
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Nesine 3. Lig'de play-off 3. tur rövanş heyecanı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.05.2025 10:34
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Nesine 3. Lig’de play-off 3. tur rövanş heyecanı!

Futbolda Nesine 3. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşmaları yarın (19 Mayıs Pazartesi) yapılacak.

Rakiplerine üstünlük kuran takımların adını finale yazdıracağı rövanş müsabakalarının programı şöyle:

19 MAYIS PAZARTESİ:

15.30 Sebat Gençlikspor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor (Ortahisar Yavuz Selim) (0-2)

16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Ayvalık Hüsnü Uğural) (0-1)

16.00 Karşıyaka-Muşspor (Alsancak Mustafa Denizli) (0-0)

20.00 Balıkesirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Balıkesir Atatürk) (1-0)

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