Milli atlet İsmail Nezir Katar’da gümüş madalya kazandı

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da gerçekleştirilen Elmas Lig'de Türkiye adına kadınlar üç adım atlamada Tuğba Danışmaz, erkekler 400 metre engelde Berke Akçam ve İsmail Nezir yarıştı.

Organizasyonda erkekler 400 metre engelde İsmail Nezir, 49.40 ile sezonun en iyi derecesine imza atarak ikinci sırayı aldı. Erkekler 400 metre engelde yarışan diğer milli sporcu Berke Akçam ise 50.32'lik derecesiyle yedinci oldu.

Kadınlar üç adım atlamada mücadele eden milli atlet Tuğba Danışmaz ise 14.03 metrelik derecesiyle 4. sırayı aldı.