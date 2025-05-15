TFF resmen duyurdu! Galatasaray ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi

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TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle iki kulübün de disipline gönderildiği belirtildi.