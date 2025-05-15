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TFF resmen duyurdu! Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.05.2025 23:28 Güncelleme: 15.05.2025 23:33
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TFF resmen duyurdu! Galatasaray ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, kupa finalinde yaşanan çeşitli ihlaller nedeniyle Galatasaray ve Trabzonspor'un PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle iki kulübün de disipline gönderildiği belirtildi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bordo-mavili kulübün ayrıca kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yer alan "Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" ve "tehdidi" gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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TFF resmen duyurdu! Galatasaray ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi TFF resmen duyurdu! Galatasaray ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi TFF resmen duyurdu! Galatasaray ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi
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